Manchester City vermeidet Blamage gegen Pokalschreck

Nur mit einiger Mühe ist Englands kriselnder Fußball-Meister Manchester City im FA Cup einer Blamage entgangen. Das Team von Trainer Pep Guardiola erreichte mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den Zweitliga-Vorletzten Plymouth Argyle das Viertelfinale. In der Runde zuvor hatte der Außenseiter überraschend den FC Liverpool ausgeschaltet, der auf dem besten Weg ist, City als Meister abzulösen.

Nach einem Pfostentreffer der Gastgeber durch Ex-Nationalmannschafts-Kapitän İlkay Gündoğan brachte Maksym Talowjerow Plymouth in der 38. Minute in Führung. Nico O'Reilly glich unmittelbar vor der Halbzeit aus und erzielte in der 76. Minute auch die City-Führung. Kevin De Bruyne (90.+1) entschied kurz vor Schluss die Begegnung zugunsten des Favoriten, bei dem Torjäger Erling Haaland erst nach einer Stunde eingewechselt wurde.

Traf nach Rückstand zweimal für Manchester City: Nico O'Reilly (2.v.l) Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa

Maksym Talowjerow (r.) sorgte für das 1:0 von Plymouth bei Manchester City. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa