Schewtschenko kandidiert für UEFA-Exekutivkomitee

Der frühere ukrainische Fußballstar Andrij Schewtschenko kandidiert für das UEFA-Exekutivkomitee. Wie die Europäische Fußball-Union mitteilte, wird sich Europas Fußballer des Jahres von 2004 für eine zweijährige Amtszeit zur Wahl stellen. Der 48 Jahre alte Schewtschenko war im Januar des vergangenen Jahres zum Präsidenten des ukrainischen Fußball-Verbandes gewählt worden.

Bei der Wahl, die am 3. April während des UEFA-Kongresses in Belgrad stattfindet, tritt auch Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke für eine weitere Amtszeit an. Der 65 Jahre alte Watzke, zugleich Sprecher des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga, war im April 2023 für den früheren DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch nachgerückt. Beim BVB will Watzke am Ende dieses Jahres als Geschäftsführer aufhören.

Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness, die sich als Kritikerin des Weltverbandes FIFA einen Namen gemacht hat, kandidiert ebenfalls. 2023 war die 43-Jährige mit einer Kandidatur für die UEFA-Exekutive gescheitert.