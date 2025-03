Lahm: Bayerns Verhalten in Vertragspoker mit Kimmich richtig

Ex-Weltmeister Philipp Lahm hat sich im Vertragspoker des FC Bayern München mit Joshua Kimmich auf die Seite des Fußball-Rekordmeisters geschlagen. Kimmichs Vertrag läuft am Ende der Saison aus, der Club zog ein Verlängerungsangebot zuletzt offenbar zurück, weil den Verantwortlichen die Entscheidungsfindung zu lange dauerte. «Der FC Bayern ist offenbar gewillt, dass Kimmich bleibt. Aber es kommt der Zeitpunkt, an dem auch der Verein für die neue Saison planen muss», sagte Lahm, der fast seine ganze Karriere als Profi für den Club auflief und in den letzten Jahren dort Kapitän war.

«Jo Kimmich ist ein wichtiger Spieler, der zudem fast jedes Spiel macht. Sollte er den Verein verlassen, muss der FC Bayern für ihn einen Nachfolger suchen und verpflichten», sagte Lahm. Es gehe nicht, dass ein Spieler womöglich erst im Mai eine Entscheidung treffe und sich verabschiede. «Ich kann daher verstehen, dass der FC Bayern Planungssicherheit haben will.»

Lahm ist für Kimmich-Verbleib in München

Lahm sprach sich dafür aus, dass Kimmich auch über den Sommer hinaus für den FC Bayern spielt und bezeichnete ihn als wichtige Identifikationsfigur für die Fans. «Darum fände ich es wichtig, dass Kimmich beim FC Bayern bleibt. Die Tür scheint ja noch nicht zu, deshalb sollten wir abwarten, wie es weitergeht», sagte Lahm.

