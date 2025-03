Abwehr-Notstand: VfB fehlen sämtliche Innenverteidiger

Den VfB Stuttgart plagen vor dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel erhebliche Personalprobleme in der Abwehr. Er gehe davon aus, dass sämtliche sechs Innenverteidiger aus seinem Kader für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen, sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

Neben dem langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou fehlen dem Fußball-Bundesligisten auch Finn Jeltsch wegen einer Gelbsperre sowie Jeff Chabot und Luca Jaquez krankheitsbedingt. Anrie Chase erlitt im Spiel der zweiten Mannschaft bei Arminia Bielefeld (1:4) am vergangenen Wochenende einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Für den am Oberschenkel lädierten Ameen Al-Dakhil komme die Partie in Kiel wohl noch zu früh, so Hoeneß.

Touré womöglich zurück im Kader

Der VfB-Trainer plant, die gelernten Außenverteidiger Leonidas Stergiou und Ramon Hendriks ins Abwehrzentrum zu beordern. Es sei ein «sehr, sehr wichtiges Spiel» für die Stuttgarter, meinte Hoeneß. Nach nur vier Punkten aus den vergangenen sechs Partien sind sie nur noch Tabellenneunter. Kiel ist Vorletzter, gewann jüngst aber mit 1:0 beim 1. FC Union Berlin.

Möglicherweise kehrt Offensivmann El Bilal Touré nach einem im November erlittenen Mittelfußbruch schon am Samstag in den Kader des VfB zurück. Der 23-Jährige sei «auf einem guten Weg», erklärte Hoeneß.