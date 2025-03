Baumanns Fauxpas: «Ein Wahrnehmungsfehler»

Nach seinem Gang von Sender zu Sender hatte Oliver Baumann dem Anschein nach keine Lust mehr, mit anderen Medien zu sprechen. Der Fußball-Nationaltorwart der TSG 1899 Hoffenheim hatte schon genug sein Missgeschick beim verdienten 0:1 (0:0) im Bundesliga-Kellerduell beim FC St. Pauli zu erklären versucht. Immerhin hatte der Fauxpas zum Siegtreffer der Hamburger durch Noah Weißhaupt geführt.

«Das ist scheiße gelaufen», beschrieb Baumann im Streamingdienst DAZN die Szene in der 51. Minute. Der 34-Jährige hatte den Ball auf Tom Bischof gespielt, übersah dabei, dass hinter seinem Teamkollegen St. Paulis Philipp Treu lauerte. Treu spritzte dazwischen, eroberte den Ball, hob diesen über Baumann und spielte auf Weißhaupt. Der hatte wenig Mühe, seinen ersten Treffer für St. Pauli zu erzielen. Trainer Christian Ilzer sprach von einem «Wahrnehmungsfehler» bei Baumann.

Hoffenheim wieder mitten im Abstiegskampf

Durch die erste Niederlage nach vier Spielen sind die Hoffenheimer wieder mittendrin im Abstiegskampf. Der FC St. Pauli rückte als Tabellen-15. bis auf einen Punkt an die Kraichgauer heran. «Wir hatten die letzten Wochen so ein bisschen Aufwind, heute ist es nicht gut genug gewesen», sagte Baumann. «Wir haben gewusst, dass das bis zum Ende wahrscheinlich sehr schwierig wird. Und ja, so ist es.»

Baumann kann zumindest jetzt eine kurze Pause vom Abstiegskampf nehmen. Er reist zur Nationalmannschaft für die beiden Spiele im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien. Ob er die klare Nummer eins sei bei Bundestrainer Julian Nagelsmann, wurde Baumann gefragt. «Da müssen Sie ihn fragen», meinte Baumann ein wenig unwirsch.

Der Fehler war sicher keine gute Eigenwerbung. Dass er ein Klasse-Torhüter ist, zeigte er nach seinem Missgeschick. Er machte noch einige gute Chancen der Hamburger zunichte. Ein Trost war das weder für ihn noch für seine Mannschaft an diesem Abend.

