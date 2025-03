Bayer patzt und bangt um Wirtz

Begleitet von großen Sorgen um Mittelfeldstar Florian Wirtz hat Bayer Leverkusen im Titelkampf der Fußball-Bundesliga erneut gepatzt. Beim 0:2 (0:1) gegen Werder Bremen zog sich der Nationalspieler nur acht Minuten nach seiner Einwechslung eine Fußverletzung zu und musste das Feld vorzeitig verlassen.

Der Einsatz von Wirtz im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League gegen Bayern München, in dem die Werkself am kommenden Dienstag einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen muss, ist fraglich. Der 21-Jährige war nach einem Foul von Mitchell Weiser zunächst auf dem Rasen behandelt worden und humpelte dann frustriert in die Kabine.

Vor 30.210 Zuschauern erzielten Romano Schmid in der 7. Minute und Justin Njinmah (90.+4) die Tore für die Gäste. Der Tabellenzweite aus Leverkusen verpasste es durch die Heimpleite, wieder näher an die Bayern heranzurücken. Der Spitzenreiter kassierte beim 2:3 gegen den VfL Bochum ebenfalls eine überraschende Niederlage.

Leverkusen-Trainer Alonso rotiert

Bayer musste auf die erkrankten Robert Andrich und Jonas Hofmann verzichten. Mit Blick auf das Bayern-Spiel wurden zudem etliche Leistungsträger wie Jeremie Frimpong, Alejandro Grimaldo oder Wirtz zunächst geschont.

Vier Tage nach der ernüchternden Königsklassen-Pleite in München veränderte Bayer-Coach Xabi Alonso seine Startformation auf insgesamt gleich sieben Positionen. Entsprechend schwer tat sich der Meister und Pokalsieger. Statt gradlinigem Offensiv-Fußball sahen die Zuschauer viel Ballgeschiebe im Mittelfeld. Und dann patzte auch noch die Abwehr.

Mario Hermoso spielte am eigenen Strafraum einen katastrophalen Fehlpass in die Beine von André Silva. Der Portugiese passte schnell in die Mitte auf Jens Stage, der weiter zum besser postierten Schmid, der wiederum Bayer-Torwart Lukas Hradecky aus Nahdistanz überwand.

Bayer im Angriff harmlos

Gegen die gut geordnete Bremer Abwehr fiel Leverkusen in der Folge wenig ein. Es dauerte bis zur 26. Minute, ehe die Hausherren das erste Mal gefährlich vor das Tor der Gäste kamen. Nach einer flachen Hereingabe von Aleix Garcia scheiterte Emiliano Buendia aus kurzer Entfernung am stark reagierenden Werder-Torwart Michael Zetterer.

Kurz darauf traf Silva auf der Gegenseite - doch der Bremer Jubel über das vermeintliche 2:0 kam zu früh, da der Schütze im Abseits stand. Bayer mangelte es aus dem Spiel heraus weiter an Ideen, kam durch einen Standard kurz vor der Pause aber trotzdem beinahe zum Ausgleich. Garcia traf mit einem Freistoß aus 17 Metern nur die Latte.

Wirtz-Schock nach der Pause

In der Pause reagierte Alonso auf die schwerfällige Vorstellung seiner Mannschaft und brachte mit Nordi Mukiele, Exequiel Palacios und Wirtz gleich drei frische Kräfte. Nur acht Minuten nach Wiederbeginn dann der Schock: Für Wirtz ging es nicht weiter.

Seine Teamkollegen warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn, um die Niederlage abzuwenden. Doch die Bremer um den starken Zetterer als Rückhalt gaben sich keine Blöße und bejubelten am Ende einen nicht unverdienten Sieg.

