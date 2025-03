Heidenheim trifft auf Gladbach, SC reist nach Augsburg

Der 1. FC Heidenheim trifft am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Vor heimischer Kulisse hat der FCH am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Chance, sich eine bessere Situation im Abstiegskampf zu verschaffen. Zuletzt hatte das Team von Trainer Frank Schmidt nach einer Serie von Niederlagen in der Liga gegen RB Leipzig unentschieden gespielt.

Zum Abschluss des Wochenendes reist der Europapokal-Anwärter SC Freiburg am Sonntagabend (17.30 Uhr/DAZN) zum FC Augsburg. Beide Mannschaften sind aktuell gut drauf und glänzten zuletzt vor allem in der Defensive.