Mainz 05 beendet Streit mit Weiper

Der FSV Mainz 05 und Stürmer Nelson Weiper haben ihre Streitigkeiten unmittelbar vor dem ersten Bundesliga-Spiel der Rheinhessen aufgelöst. Der 20-Jährige kehrt zur Partie gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN) in den Kader zurück. Man befinde sich in «zielführenden Gesprächen über eine Verlängerung des aktuell noch bis zum Sommer 2026 datierten Vertrages», teilten die Nullfünfer mit.

Heidel: «In Kürze» neuer Vertrag

Weiper war zuletzt aus dem Profikader verbannt worden, weil er einer vorzeitigen Verlängerung seines Kontrakts nicht zugestimmt hatte. Sein Club will verhindern, dass das Eigengewächs im nächsten Jahr ablösefrei wechselt. Weiper fehlte daraufhin im DFB-Pokal und in der Conference-League-Qualifikation und trainierte bei der U23.

«Wir haben in den letzten Tagen in sehr offenen Gesprächen mit Nelly und seinem Management einen gemeinsamen Weg gefunden und werden dies in Kürze in einem neuen Vertrag fixieren», sagte Sportvorstand Christian Heidel in der Mitteilung. «Nelly trägt als gebürtiger Mainzer seit 13 Jahren unser Trikot, an seiner besonderen Verbundenheit zu Mainz 05 gab es nie Zweifel. Nelly ist und bleibt 05ER, darüber sind wir sehr glücklich.»