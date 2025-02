Mainzer Torjäger Burkardt vor Start-Comeback in Heidenheim

Fußball-Nationalspieler Jonathan Burkardt steht beim FSV Mainz 05 möglicherweise vor der Rückkehr in die Startelf. Ein Einsatz des Top-Torjägers von Beginn an sei beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) kein Risiko mehr, sagte Trainer Bo Henriksen. «Wir wissen nur nicht, ob er 90 Minuten spielen kann. Aber er ist dabei und auch bereit für die Startelf.»

Burkardt hatte nach einer Oberschenkelverletzung Mitte Januar drei Bundesliga-Partien verpasst und in der Vorwoche beim 0:0 gegen den FC Augsburg mit seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit sein Kurz-Comeback gefeiert.

Nur Verteidiger Bell fehlt definitiv

Damit fehlt dem FSV in Heidenheim definitiv nur Stefan Bell. Henriksen hofft darauf, dass der Abwehr-Routinier «in ein bis zwei Wochen» wieder mitwirken kann. Ein Fragezeichen besteht noch bei Außenbahnspieler Philipp Mwene wegen einer Fußverletzung.

Nach dem schwachen Auftritt gegen Augsburg fordert Henriksen von seinen Profis mehr Ideen im Offensivspiel, um bessere Torchancen zu kreieren. Die Spieler «müssen clever sein mit dem Ball» und im letzten Drittel des Platzes die richtigen Entscheidungen treffen. Das sei gegen den FCA nicht gut genug gelungen.