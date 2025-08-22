Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bundesliga: Medien: Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig

Fußball-Bundesliga

Medien: Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig

Dortmunds Reyna hatte die Wahl: Gladbach oder Italien? Jetzt steht der Transfer des US-Profis offenbar kurz bevor.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Von einer Borussia zur anderen: Giovanni Reyna steht vor einem Wechsel nach Mönchengladbach.
    Von einer Borussia zur anderen: Giovanni Reyna steht vor einem Wechsel nach Mönchengladbach. Foto: David Inderlied/dpa

    Die Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf einen Transfer des US-Nationalspielers Giovanni Reyna geeinigt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll für eine einstellige Millionen-Ablöse nach Gladbach wechseln. Um die Verpflichtung von Reyna hatte sich auch der italienische Erstligist FC Parma bemüht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden