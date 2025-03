Münchner Frust-Diagnosen: Auch Davies und Upamecano verletzt

Alphonso Davies? Monatelang raus! Dayot Upamecano? Wochenlang raus! Die nächsten Frust-Diagnosen für die ohnehin schon dezimierte Defensive des FC Bayern hinterließen bei Sportvorstand Max Eberl vor den entscheidenden Wochen dieser Saison Wirkung.

«Bei Länderspielpausen besteht leider immer die Gefahr, dass Spieler verletzt zurückkommen – diesmal hat es uns besonders hart getroffen. Die Ausfälle von Alphonso Davies und Dayot Upamecano wiegen schwer für den FC Bayern», erklärte Eberl nach den neuesten Hiobsbotschaften für die Münchner Abwehr, in der ja unter anderen auch Torwart Manuel Neuer fehlt.

Davies fällt mehrere Monate aus

«Unser Kader ist stark und wird diese Ausfälle auffangen», betonte Eberl fast schon trotzig. «Wir werden jetzt noch enger zusammenrücken. Die Qualität ist da, um weiter unsere großen Ziele zu verfolgen.»

Außenverteidiger Davies (24) wird dem deutschen Fußball-Rekordmeister gleich mehrere Monate fehlen. Der kanadische Nationalspieler hat sich im Länderspiel gegen die USA (2:1) doch schwerer verletzt, als von seinem Verband zunächst angenommen wurde. Wie der FC Bayern nach einer Untersuchung in München mitteilte, erlitt Davies einen Kreuzbandriss im rechten Knie und werde noch heute operiert.

Kim fehlt wegen Achillessehnen-Problemen

Eine Verletzungspause muss auch Innenverteidiger Upamecano (26) einlegen. Bei dem französischen Nationalspieler wurden freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt. Dadurch muss Trainer Vincent Kompany mehrere Wochen auf ihn verzichten. In dem Südkoreaner Minjae Kim fehlt wegen Achillessehnen-Problemen ein weiterer Innenverteidiger. Es gehe darum, die Belastung bei Kim gut zu steuern, sagte Kompany vor der Länderspielpause.

Dem Belgier bröckeln damit immer mehr Stützen in der Abwehr weg. Das Tempo von Davies, der Anfang Februar einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2030 unterzeichnet hatte, hat keiner der Ersatzkandidaten Hiroki Ito (25) und Raphaël Guerreiro (31) im Repertoire.

Unaufgeregt und verlässlich: Eric Dier

Für Upamecano kann wie schon in der Vergangenheit «Mr. Zuverlässig» Eric Dier (31) einspringen. Bei dem Engländer, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, weiß der Verein, was er hat. Dier bringe «etwas Fundamentales» mit für die Mannschaft, weil er sehr professionell sei und seine Rolle stets ideal erfülle, lobte ihn Kompany. Josip Stanisic (24) wäre außerdem eine Option.

Für den Spitzenreiter der Bundesliga stehen nach der Länderspielpause die entscheidenden Wochen an, in denen Titel vergeben werden. Am Samstag empfangen die Münchner den FC St. Pauli. Tags zuvor kann Verfolger Bayer Leverkusen mit einem Dreier gegen den VfL Bochum, vor knapp drei Wochen Überraschungssieger in der bayerischen Landeshauptstadt, vorübergehend auf drei Punkte heranrücken.

Wann ist Neuer wieder fit?

Im April wird es für die Bayern in der Champions League ernst. Kompanys Team, das vom «Titel dahoam» im Finale am 31. Mai träumt, empfängt am 8. April Inter Mailand, ehe es am 16. April in Italien um den Einzug ins Halbfinale geht. Ob dann Kapitän Neuer (38) wieder dabei sein kann?

Der Weltmeister von 2014 hatte sich im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) Anfang März einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Zuletzt musste er eine Trainingspause einlegen, weil die Wade eine Reaktion zeigte. Seit dem Ausrufezeichen gegen Bayer wird Neuer von Winter-Neuzugang Jonas Urbig (21) vertreten, der jedoch zuletzt wegen einer Fußverletzung für die U21-Nationalmannschaft abgesagt hatte.

Rückhalt für Davies und Upamecano

Eberl kündigte an, dass Davies «auf seinem Weg zurück alle Unterstützung bekommen» werde, die er braucht. «Auch Upa werden wir in den kommenden Wochen eng begleiten und gehen davon aus, dass er uns bald wieder zur Verfügung steht.»

Davies war am Sonntag im Länderspiel seiner Kanadier gegen die USA (2:1) im kalifornischen Inglewood bereits in der zwölften Minute wegen Knieproblemen ausgewechselt worden. Allerdings hatte er zunächst noch Entwarnung gegeben. Upamecano hatte ebenfalls am Sonntag mit Frankreich durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien in Paris den Einzug ins Final Four der UEFA Nations League geschafft.

Icon Vergrößern Alphonso Davies (unten) verletzte sich im Länderspiel gegen die USA. Foto: Ringo Chiu/ZUMA Press Wire/dpa Icon Schließen Schließen Alphonso Davies (unten) verletzte sich im Länderspiel gegen die USA. Foto: Ringo Chiu/ZUMA Press Wire/dpa