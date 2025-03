Saison-Aus für Leverkusener Hermoso nach OP

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen muss bis zum Saisonende auf Verteidiger Mario Hermoso verzichten. Der 29 Jahre alte Spanier sei erfolgreich in Madrid operiert worden, teilte der Club mit. Er hatte sich im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München (0:2) eine Sehnenverletzung im Brustbereich zugezogen. Nach Bayer-Angaben wird Hermoso seine Reha in Leverkusen machen.

Der Abwehrspieler war Anfang des Jahres von der AS Rom an die Leverkusener ausgeliehen worden. Die Leihe endet am 30. Juni. Er bestritt vier Bundesliga-Spiele und kam in den beiden Champions-League-Spielen gegen die Bayern zum Einsatz.