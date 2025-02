Schnee wirbelt Trainingsplan des VfB Stuttgart durcheinander

Als Sebastian Hoeneß am Mittag über den mit Schnee bedeckten Trainingsplatz sprach, war der Rasen schon wieder grün. Nur wenige Stunden zuvor hatten die seltenen weißen Flocken den Trainingsplan des VfB Stuttgart vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg durcheinandergewirbelt. Die geplanten Trainingsinhalte konnte Hoeneß nicht umsetzen. Er nahm es gelassen.

«Es war weiß», berichtete der 42-Jährige. Mit den Fingern deutete er eine Schneeschicht von ein paar Zentimetern an. Weil der Schnee nass war, hätten die Platzwarte gesagt, den Rasen nicht vernünftig räumen zu können. Es hätte nur überall Klumpen gegeben. «Da haben wir einfach gezockt, gespielt. Das war das Einzige, was Sinn gemacht hat», erzählte Hoeneß: «Die Stimmung hat gezeigt, dass das die richtige Maßnahme war.»

Hoeneß erkennt neue Energie

Hoeneß war guter Laune. Dazu könnten bei allem Bedauern über das Ausscheiden in der Champions League auch die ungewohnten freien Tage beigetragen haben. Nach der Winterpause hatten sich bei den Schwaben die Englischen Wochen aneinandergereiht. Nach eng getakteten Wochen zum Auftakt des neuen Fußball-Jahres liegen nun sechs spielfreie Tage zwischen dem 2:1 bei Borussia Dortmund und dem Auftritt gegen den VfL Wolfsburg.

«Tatsächlich ungewohnt. Ganz komische Zeit», sagte Hoeneß verschmitzt. Er freut sich, eine neue Energie und Frische bei seiner Mannschaft bemerkt zu haben. Zwei freie Tage nach dem Spiel in Dortmund hätten allen gutgetan: «Der positive Effekt war tatsächlich schon am ersten Trainingstag sichtbar.»

Weniger Belastung durch weniger Spiele - Hilfreich für Undav?

In dieser Saison steht der VfB nur noch vor einer Englischen Woche. Und zwar Anfang April, wenn es im DFB-Pokal um den Sprung ins Finale in Berlin geht. Weniger Spiele bieten generell mehr Zeit zum Training und die Chance, sich spielerisch zu entwickeln.

Und damit auch die Chance für den teilweise wechselhaft auftretenden Nationalstürmer Deniz Undav, wieder seinen Rhythmus zu finden. Dass der 28-Jährige nicht in Bestform ist, räumte auch Hoeneß ein. Undav habe zwischen seinen Toren und Torbeteiligungen zuletzt «den einen oder anderen zu leichten Ballverlust gehabt, den wir von ihm nicht kennen», so Hoeneß.

Längst nicht alles läuft für den Torjäger in dieser Saison rund. Im Sommer war er nach dem langen Theater über den endgültigen Wechsel nach Stuttgart spät eingestiegen. Im Winter hatte ihn eine Oberschenkelverletzung länger ausgebremst.

Hoeneß hofft, dass Undav keinen Rückfall hat

«Was Fakt ist, er hat sofort nach seiner Verletzung wieder gezeigt, was er für einen Einfluss auf unser Spiel hat», betonte Hoeneß Undavs positive Wirkung. «Dass er nicht den Rhythmus haben kann, ist auch normal.» In Augsburg in der Liga und im Heimspiel gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal hatte Undav jeweils das entscheidende Tor geschossen. Er war aber auch selbstkritisch mit seiner Leistung umgegangen.

«Jetzt bleibt er hoffentlich gesund und wird seinen Rhythmus sicher wieder finden», so Hoeneß. Die Woche hatte für Undav allerdings alles andere als optimal begonnen. Am Dienstag musste er erkältet mit dem Training aussetzen. Gegen Wolfsburg kann der VfB aber voraussichtlich wieder auf ihn bauen. «Wenn er keinen Rückfall erleidet, ist er einsatzbereit», sagte Hoeneß. Beim Training im Schnee war Undav schon wieder voll dabei.

