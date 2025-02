VfB-Stürmer Bruun Larsen ist nach Infekt wieder fit

Jacob Bruun Larsen ist fit für die Partie des VfB Stuttgart am Sonntag bei seinem Ex-Club TSG 1899 Hoffenheim. Der Flügelspieler, erst in der Winterpause von der TSG zum VfB gewechselt, hat seine Erkältung auskuriert und am Mittwoch mit der Mannschaft trainiert. Das teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist mit.

Verteidiger Ameen Al-Dakhil trainierte dagegen wegen seiner Oberschenkelzerrung ebenso individuell auf dem Rasen wie Stürmer El Bilal Touré. Der Langzeitverletzte Touré macht in seiner Reha weiter Fortschritte. Bereits seit November fehlt der 23-Jährige dem schwäbischen Fußball-Bundesligisten, weil er sich bei einem Länderspieleinsatz für Mali den Mittelfuß brach.

In der Partie bei der TSG Hoffenheim dürften die Schwaben auf Wiedergutmachung aus sein. Am vergangenen Wochenende verloren die Stuttgarter gegen den VfL Wolfsburg 1:2 und verpassten dadurch den möglichen Sprung auf Champions-League-Rang vier. Als Siebter steht die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß ganz knapp außerhalb der Europapokal-Plätze.