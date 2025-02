Vor Topspiel bei Bayer: Löw tippt auf FC Bayern als Meister

Ex-Bundestrainer Joachim Löw hat sich in der Meisterfrage der Fußball-Bundesliga schon vor dem Topspiel zwischen Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Tabellenführer Bayern München festgelegt. «Meister, glaube ich, werden dieses Jahr die Bayern. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leverkusen das Spiel gewinnt», sagte der Weltmeister-Coach von 2014 dem Pay-TV-Sender Sky.

Angesichts des Rückstandes von acht Punkten sei die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) für Bayer «wahrscheinlich die letzte Chance», das Titelrennen noch einmal spannend zu gestalten. «Wenn sie noch in den Meisterkampf eingreifen wollen, müssen sie das Spiel gewinnen. Sollte Leverkusen nicht gewinnen, wird sich Bayern das nicht mehr nehmen lassen», prophezeite der 65-Jährige.

Wie viele Fans freut sich Löw auf das Duell zwischen den deutschen Topteams. «Ich habe sehr hohe Erwartungen, denn es sind die beiden besten Mannschaften in spielerischer Hinsicht. Die können auf allerbestem Niveau spielen», sagte er.

Lob für Zauber-Duo

Besonders im Fokus stehen Leverkusens Florian Wirtz und Münchens Jamal Musiala. «Beide Spieler haben nach oben kein Limit. Sie sind noch am Anfang ihrer Karriere, aber schon Weltklasse. Wir können uns total glücklich schätzen in Deutschland, dass wir zwei solche Ausnahmekönner haben, die in so jungen Jahren schon so dominant spielen können», lobte Löw die beiden Nationalspieler.