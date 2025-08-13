Werder-Profi bezahlt Fans die Trikots mit neuer Nummer

Werder Bremens Sommer-Transfer Samuel Mbangula hat seine Rückennummer bei Werder Bremen gewechselt und will die Kosten für Fans beim Umtauschen übernehmen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Alle Fans, die sich bereits ein Mbangula-Trikot mit der 19 gekauft haben, können ihr Outfit kostenfrei umtauschen.

Der 21 Jahre alte Belgier, der von Juventus Turin zu den Norddeutschen gewechselt war, sei mit dem Wunsch auf die sportliche Leitung zugekommen, statt der bislang getragenen Nummer 19 die Zahl 7 auf dem Trikot zu nutzen. Die hatte zuvor Marvin Ducksch getragen, doch die Ziffer wurde frei, da der langjährige Angreifer zum englischen Zweitligisten Birmingham City gewechselt war.