Zehnte Saison in Augsburg: Kapitän Gouweleeuw bleibt

Der FC Augsburg hat den auslaufenden Vertrag von Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw (33) um eine weitere Saison bis zum Sommer 2026 verlängert. Der Kapitän aus den Niederlanden geht damit in seine zehnte Saison beim Fußball-Bundesligisten.

Gouweleeuw war im Januar 2016 von AZ Alkmaar nach Augsburg gewechselt und bestritt seitdem 260 Pflichtspiele. Durch seine Einsätze in dieser Spielzeit hat sich der Vertrag per Option verlängert, wie der Verein vor dem Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) mitteilte.

Gouweleeuw sollte Augsburg 2024 verlassen

«Ich habe immer betont, wie wohl ich mich zusammen mit meiner Familie in Augsburg fühle. Daher freue ich mich riesig, dass ich über die Saison hinaus das FCA-Trikot tragen und in meine zehnte Saison in Augsburg gehen kann», erklärte Gouweleeuw. «Es kommt heutzutage nicht mehr so oft vor, dass ein Spieler so lange ohne Unterbrechung bei einem Verein ist. Für mich ist es etwas Besonderes und es macht mich wirklich stolz.»

Eigentlich sollte Gouweleeuw gar nicht mehr in Augsburg spielen. Nach dem Wunsch des damaligen Sport-Geschäftsführers Stefan Reuter sollte der damals 2024 auslaufende Vertrag nicht mehr verlängert werden. Der Kader sollte eine «neue Struktur und Hierarchie» bekommen. Doch Gouweleeuw zeigte anschließend, wie wertvoll er für die Augsburger sein kann.

Lob von Trainer Thorup

«Er hat für mich bis jetzt eine überragende Saison gespielt und als Kapitän Leistung auf dem Platz gezeigt», sagte Trainer Jess Thorup über den resoluten Abwehrspieler, der großen Anteil daran hat, dass die Augsburger seit sechs Spielen ungeschlagen sind.

«Jeff ist auch in der aktuellen Saison eine Konstante in unserem Team und geht als Kapitän mit Leistung voran. Mit seiner Art und Weise hat er sich in den vergangenen Jahren zu einem verdienten Spieler beim FCA entwickelt», sagte der Augsburger Sportdirektor Marinko Jurendic.