Zwei Siege in Serie? Holstein Kiel will nächste Premiere

Nach dem ersten Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga strebt Holstein Kiel nach einem weiteren statistischen Novum. Sechs Tage nach dem 1:0 bei Union Berlin möchte das Team von Trainer Marcel Rapp am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart erstmals seit dem Aufstieg zwei Siege nacheinander schaffen.

«Wenn man sieht, wie viel Punkte die Mannschaften, die unten sind, geholt haben, glaube ich, hat es noch keine Mannschaft geschafft - ohne es genau zu wissen -, zweimal nacheinander zu gewinnen», sagte Rapp bei der Spieltags-Pressekonferenz. «Jetzt ist die Chance da, die wollen wir am Schopf greifen.»

Die Kieler stehen vor dem 25. Spieltag noch immer auf einem direkten Abstiegsplatz. Als Tabellen-17. haben sie jedoch nur einen Zähler Rückstand auf den Relegationsrang.

Rapp über Stuttgart: Nicht von Tabellenplatz täuschen lassen

Der Erfolg in Berlin hat die Zuversicht an der Förde genährt, möglicherweise ein weiteres Jahr erstklassig zu sein. «Wir wissen die Schwere der Aufgabe, aber wir haben Rückenwind. Das Wetter ist schön, die Verletzten kommen zurück», meinte der 45-jährige Rapp. «Also, es läuft alles in die richtige Richtung.»

Auch wenn die seit drei Spielen erfolglosen Stuttgarter nach der starken vergangenen Saison in diesem Jahr stagnieren, ist sich Rapp der Stärke des Tabellenneunten bewusst. «Das ist eine Mannschaft, die individuelle Qualität hat, die einen Plan hat, Fußball zu spielen» meinte der Trainer. «Von dem her sollte man sich nicht täuschen lassen vom Tabellenplatz oder von den Ergebnissen, die sie in den letzten Wochen erzielt haben.»