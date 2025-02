Heidenheim baut weiter auf Müller als klare Nummer eins

Trotz seiner überzeugenden Europapokal-Auftritte muss sich der mehrmalige Jugendnationaltorhüter Frank Feller (21) beim 1. FC Heidenheim weiter mit der Rolle als Ersatzmann begnügen. «Ihm gehört die Zukunft», sagte Trainer Frank Schmidt. Aber Kevin Müller (33) bleibe die klare Nummer eins. Es sei keine neue Konkurrenzsituation eingeleitet. Vizekapitän Müller wird damit in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig in die Startelf zurückkehren.

Feller hatte sich in der Conference-League-Zwischenrunde trotz des Ausscheidens auszeichnen können. Nach dem 2:1 im Hinspiel in Dänemark verpassten die Heidenheimer am Donnerstagabend mit einem 1:3 in der Verlängerung gegen den FC Kopenhagen den Einzug ins Achtelfinale. Feller hatte seinen Vertrag in Heidenheim im vergangenen September bis zum Sommer 2029 verlängert.