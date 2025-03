Sperre bis Ende November für Lyons Trainer nach Ausraster

Nach seinem Wutausbruch im Meisterschaftsspiel gegen Stade Brest darf Olympique Lyons Trainer Paulo Fonseca seine Mannschaft monatelang nicht betreuen. Der 52 Jahre alte Portugiese, der den Posten bei Lyon erst am 31. Januar angetreten hat, wurde für sein Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter von der Disziplinarkommission der französischen Fußball-Liga massiv bestraft.

Er darf bis zum 30. November nicht an der Seitenlinie stehen. Bis zum 15. September ist ihm zudem noch der Zutritt zur Umkleidekabine seines Teams an Spieltagen untersagt. Die Strafe trete sofort in Kraft, hieß es in der Mitteilung.

Was war passiert?

Fonseca hatte in der Partie gegen Brest am vergangenen Sonntag in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen, als er einen möglichen Elfmeterpfiff für die Gäste wild gestikulierend und schreiend kommentiert hatte. Als Schiedsrichter Benoît Millot ihm die Rote Karte zeigte, baute sich Fonseca praktisch Millimeter vor dem Referee auf und schrie ihn aus Leibeskräften an.