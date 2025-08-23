Niederlage im Supercup: Wieder kein Titel für Ronaldo

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo muss weiterhin auf einen großen Titel in Saudi-Arabien warten. Der Portugiese verlor mit seinem Club Al-Nassr den saudischen Supercup gegen Al-Ahli mit 3:5 im Elfmeterschießen. Nach Ablauf der regulären Spielzeit hatte es 2:2 (1:1) gestanden. Die Partie wurde in der chinesischen Stadt Hongkong ausgetragen.
Der 40-jährige Ronaldo hatte Al-Nassr per Elfmeter (41. Minute) in Führung gebracht. Der Kroate Marcelo Brozovic (82.) erhöhte zum zwischenzeitlichen 2:1. Der Ivorer Franck Kessié (45.+6) und der Brasilianer Roger Ibañez (89.) glichen für Al-Ahli aus. Im Elfmeterschießen traf der Portugiese erneut, doch sein Teamkollege Abdullah Al-Khaibari vergab den entscheidenden Strafstoß.
Der verwandelte Elfmeter in der regulären Spielzeit war der 100. Treffer Ronaldos für Al-Nassr. Auch für Real Madrid (450), Manchester United (145) und Juventus Turin (101) erzielte der fünfmalige Weltfußballer mindestens 100 Tore.
