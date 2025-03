Vor Italien-Kracher: Musiala kommt im Trikot von NFL-Star

Im NFL-Trikot seines Kumpels Amon-Ra St. Brown sorgte Jamal Musiala für den Hingucker beim Treffpunkt der Fußball-Nationalmannschaft. Der Jungstar des FC Bayern München trug am Montag das blaue Shirt der Detroit Lions mit der großen Nummer 14.

Kein Zufall: Musiala und Wide Receiver St. Brown sind schon lange im regen Austausch und trafen sich bereits auch persönlich. Vor der EM im vergangenen Sommer schickte der Deutsch-Amerikaner St. Brown ein Motivationsvideo. Drei Jahre zuvor hatten beide schon werbewirksam per Videobotschaft ein Trikot virtuell getauscht. St. Brown trug auch bei öffentlichen Terminen ein Musiala-Trikot.

Auch beim DFB einst mit der 14

Die Nummer 14 ist für Musiala bei der Fußball-Nationalmannschaft nichts Ungewöhnliches. Bevor er beim DFB die Nummer 10 übernahm, spielte er mit der 14 auf dem Shirt. Im blauen Look ist Musiala aber nur mit NFL-Shirt zu sehen, bei den roten Bayern verlängerte er gerade seinen Vertrag bis 2030. Die Nationalmannschaft spielt ihre beiden Viertelfinal-Partien in der Nations League in dieser Woche gegen Italien in weißen Retro-Trikots.