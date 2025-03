Vor Rekordkulisse: Werder nach Spektakel beim HSV im Finale

Vor der Rekordkulisse von 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion haben die Fußballerinnen von Werder Bremen den Einzug ins Finale des DFB-Pokals gefeiert. Der grün-weiße Bundesligist siegte im packenden Nordderby beim Zweitligisten Hamburger SV trotz Unterzahl mit 3:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. Im Endspiel treffen die Hanseatinnen auf den FC Bayern München.

Durch einen schweren Fehler von HSV-Torhüterin Inga Schuldt erzielte Sophie Weidauer (81. Minute) das 1:0 und die erneute Bremer Führung in der Verlängerung (117.). Verena Wieder (120.+1) erhöhte noch auf 3:1.

Später Ausgleich

HSV-Kapitänin Sarah Stöckmann (89.) hatte spät ausgeglichen und den Club nach einer dramatischen Schlussphase in die Verlängerung gebracht. Werder-Abwehrspielerin Saskia Matheis (54.) hatte die Gelb-Rote Karte gesehen.

Nie zuvor haben so viele Menschen ein Frauenfußballspiel im deutschen Vereinsfußball besucht. Der bisherige Rekord in einer Liga- oder Pokalpartie lag bei 44.808 Fans beim Pokal-Endspiel 2023 in Köln.