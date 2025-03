Goretzka zu Nationalelf-Chancen: Kein Kontakt zu Nagelsmann

Für Bayern Münchens Leon Goretzka ist eine Rückkehr in die Nationalmannschaft aktuell kein Thema. «Ich bin nicht im Kontakt mit Julian», sagte Goretzka vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayer Leverkusen am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) auf die Frage, ob er Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann habe.

«Es ist ja kein Geheimnis, dass ich jedes einzelne meiner Länderspiele mit großem Stolz gemacht habe und mir natürlich auch wünschen würde, dass da noch welche dazukommen. Aber ich mache mir da jetzt keinen Stress oder keine Gedanken», erklärte der 57-malige Nationalspieler. «Wenn der Julian mich anrufen sollte, dann werde ich abheben», sagte Goretzka.

Am Donnerstag wird das deutsche Aufgebot für die Nations-League-Viertelfinal-Partien gegen Italien (20. und 23. März) bekanntgegeben.

Kompany: «Geschichte von Leon ist positiv»

Im Vergleich zur Nationalelf hat sich der 30-Jährige bei den Bayern mittlerweile wieder zur Stammkraft zurückgekämpft. «Ich habe immer versucht, weiter dranzubleiben, meinen Job zu machen und im Training Gas zu geben», sagte der Mittelfeldmann, der im Sommer als Verkaufskandidat galt. Er sei glücklich, wieder häufiger auf dem Platz zu stehen. «So darf es gerne weitergehen.»

Einen Gedanken den Verein zu verlassen, habe es «überhaupt nicht» gegeben, sagte Goretzka. «Ich war davon überzeugt, dass ich der Mannschaft helfen kann.» An die Zukunft denke er noch nicht. «Da mache ich mir jetzt nicht allzu viele Gedanken. Ich habe ja auch noch ein weiteres Jahr Vertrag und wir haben, glaube ich, in den aktuellen Wochen so viel um die Ohren, dass dafür sowieso kein Platz ist», sagte Goretzka, dessen Kontrakt in München bis 2026 läuft.

Von Bayern-Trainer Vincent Kompany gab es Lob für Goretzkas Resilienz: «Die Geschichte von Leon ist positiv für andere und für den Kader», sagte der Belgier. Er habe immer weitergekämpft. «Es sind die Spieler, die sich selbst wieder nach oben heben. Wir Trainer sind immer da, wenn die Jungs die Energie geben», erklärte Kompany.