Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken

Nach der kuriosen Verwechslung bei der Sky-Übertragung nach dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen (4:1) hat TV-Moderatorin Laura Wontorra der Journalistin Katharina Kleinfeldt Mut zugesprochen. «Ich glaube, Fehler sind menschlich und passieren jedem. Und ich hoffe, dass sie es nicht allzu lang mit sich hinterhertragen wird», sagte die DAZN-Moderatorin der Deutschen Presse-Agentur am Montag bei den «Sport Bild»-Awards in Hamburg.

Die gebürtige Bremerin Wontorra war selbst im Stadion und habe den Vorfall erst nicht mitbekommen. «Das ist einfach menschlich. Männern kann so etwas genau so passieren wie Frauen», sagte Wontorra, Tochter des langjährigen TV-Moderators Jörg Wontorra, weiter.

Werder-Spieler verwechselt

Sky-Moderatorin Kleinfeldt hatte am Samstag im Interview nach der Bundesliga-Partie Bremens Marco Friedl mit dem neuen Frankfurter Torwart Michael Zetterer verwechselt. Die beiden früheren Bremer Teamkollegen hatten die Trikots getauscht. «Die Situation ist mir sehr unangenehm und ärgert mich», hatte Kleinfeldt auf dpa-Anfrage am Tag danach gesagt und gehofft, dass Friedl mit ein paar Tagen Abstand darüber schmunzeln könne.