Medien: Juventus will Trainer Motta durch Tudor ersetzen

Beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin steht Trainer Thiago Motta offenbar vor dem Aus. Wie mehrere italienische Medien berichten, soll der 42-Jährige durch den langjährigen Juve-Spieler Igor Tudor ersetzt werden. Mit einer Entscheidung wird in Kürze gerechnet, Tudor soll bereits in Turin sein.

Motta, der in der vergangenen Saison noch den FC Bologna in die Champions League geführt hat, ist zuletzt mit dem 36-maligen Meister immer mehr in die Krise gerutscht. In der Liga gab zwei deutliche Niederlagen gegen Atalanta Bergamo (0:4) und den AC Florenz (0:3), womit der frühere Europacupsieger auf den fünften Platz abrutschte. Dazu schied Juventus in der Champions League und im Pokal aus.

Der Kroate Tudor (46) war bereits in der Saison 2020/21 Co-Trainer bei den Turinern unter Andrea Pirlo, nachdem er als Chefcoach bei Udinese Calcio fungiert hatte. Danach hatte er noch Trainerstationen bei Hellas Verona, Olympique Marseille und Lazio Rom. Tudor soll den Berichten zufolge erst einmal einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnen.