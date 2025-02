Jogi Löw über Kinderwunsch: Er wäre gerne Vater geworden

Ex-Bundestrainer Jogi Löw spricht über seinen unerfüllten Kinderwunsch mit seiner Ex-Frau. Er habe sich nicht nur einmal vorgestellt, wie es gewesen wäre, Kinder zu haben. «Das stell’ ich mir natürlich häufiger vor. Absolut. Das wäre natürlich wunderschön gewesen», sagte Löw in einem Interview mit Sky Sport für die Sendung «Meine Geschichte - das Leben von...», deren erster Teil am Freitagabend ausgestrahlt wird.

«Das ist natürlich sehr privat, aber meine Frau konnte jetzt keine Kinder bekommen. Wir haben das natürlich auch immer mal wieder versucht», erzählte der Weltmeister-Coach von 2014. Er habe sich dann «ein Stück weit» damit abgefunden. «Es gab dann viele andere schöne Dinge im Leben.»

Auch mutmaßte Löw in einem Ausschnitt des Interviews auf Instagram, dass er als Vater vielleicht gar nicht so viel hätte reisen und in unterschiedlichen Ländern tätig sein können. «Also es hätte mir vielleicht auch manche Vorteile genommen in meinem Berufsleben. Aber heute denke ich natürlich manchmal, es wäre schön gewesen mit den eigenen Kindern.»