VfB Stuttgart erwirtschaftet Gewinn von 15 Millionen Euro

Vizemeister VfB Stuttgart hat auch dank der Champions-League-Teilnahme im Geschäftsjahr 2024 finanziell ein Rekordergebnis erzielt. Der Gesamtertrag der VfB Stuttgart 1893 AG, in die der Profifußball des Vereins ausgelagert ist, ist mit 299,8 Millionen Euro ebenso wie der Gewinn in Höhe von 15,4 Millionen Euro so hoch wie nie. Das gab Vorstandschef Alexander Wehrle bei der Mitgliederversammlung des Bundesligisten in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle bekannt.

«Wir sind noch weit entfernt von einem prall gefüllten Festgeldkonto», sagte Wehrle einschränkend. «Wir befinden uns inmitten der Tilgung unserer Stadionkredite – eine Verantwortung, die uns auch weiterhin fordert.»

Im Januar 2024 war der Einstieg von Porsche beim VfB Stuttgart perfekt geworden, auch in dessen Folge stieg das Eigenkapital auf nun 60,9 Millionen Euro. Hinter den positiven Zahlen stecken zudem unter anderem die Verkäufe der Leistungsträger Serhou Guirassy, Waldemar Anton und Hiroki Ito. Der VfB führt die finanzielle Lage auch auf die TV- und die Heimspiel-Einnahmen durch die Champions-League-Teilnahme sowie die Vermarktung des neuen Business Centers zurück.

Wehrle: Konsolidierung schneller als geplant

Das Finanzergebnis bringe den VfB den «Konsolidierungszielen schneller näher als geplant», sagte Wehrle. «Das gibt uns zusätzliche Sicherheit, stärkt unsere finanzielle Stabilität und sorgt dafür, dass wir weiter aus einer Position der Stärke agieren.»

Der vorherige Rekordumsatz stammte mit fast 218 Millionen Euro aus dem Geschäftsjahr 2023, als der Gewinn nach zuvor finanziell schwierigen Corona-Jahren und vorherigen Verlusten aber gering ausfiel (700.000 Euro). Der zuvor höchste Gewinn war 2016 in Höhe von 14,5 Millionen Euro erzielt worden.

Wehrle blickt auch dem Finanzabschluss des Jahres 2025 optimistisch entgegen. Unsicher ist allerdings noch, ob die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß das DFB-Pokalfinale in Berlin und erneut den Europapokal erreichen wird und damit weitere Einnahmen generieren kann.