Auch Havertz fehlt zum Auftakt der WM-Qualifikation

Julian Nagelsmann muss zum Auftakt der WM-Qualifikation den nächsten prominenten Ausfall hinnehmen. Kai Havertz vom FC Arsenal wird dem Bundestrainer für die ersten Partien in der Slowakei und gegen Nordirland nicht zur Verfügung stehen.

Das wurde kurz vor der Nominierung des Kaders durch Nagelsmann am Mittwoch (17.00 Uhr) bekannt. Außer Havertz fehlen dem DFB-Chefcoach auch Jamal Musiala (Beinbruch), Marc-André ter Stegen (Rückenoperation) und Nico Schlotterbeck (Knieoperation), die alle klare Startelfkandidaten für die WM sind.

Ausfallzeit bei Havertz noch unklar

Havertz laboriert an einer noch nicht genau diagnostizierten Knieblessur. Die Ausfallzeit ist noch nicht bekannt. Der 26-Jährige hatte in der vorigen Saison drei Monate wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt und alle bisherigen vier Länderspiele des Jahres 2025 in der Nations League verpasst.

Nagelsmann hatte vor der Nominierung bereits angekündigt, dass Kapitän Joshua Kimmich wieder von der Position des Außenverteidigers in das defensive Mittelfeldzentrum rücken soll. Zudem will der Bundestrainer einige junge WM-Kandidaten, möglicherweise aus dem Kreis der U21, testen.

Favorit in Quali-Gruppe

Die Nationalmannschaft startet am 4. September in Bratislava gegen die Slowakei in die Ausscheidungsrunde für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Am 7. September ist in Köln Nordirland der Gegner. Dritter Kontrahent in der Gruppe A ist Luxemburg. Der Gruppensieger löst das WM-Ticket direkt. Die Gruppenauslosung findet am 5. Dezember um 18.00 Uhr deutscher Zeit in Washington statt.