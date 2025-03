Italiens Fans pfeifen bei deutscher Nationalhymne

Italiens Fußball-Fans haben die deutsche Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Viertelfinale während der Hymne ausgepfiffen. Die Musik im San Siro in Mailand wurde deshalb sukzessive lauter geregelt, um die zahlreichen Pfiffe zu übertönen. Pfiffe während einer Nationalhymne gelten im Länderspiel-Fußball als eher unüblich.

Als kleine Retourkutsche pfiffen im Anschluss auch die deutschen Anhänger bei der italienischen Hymne. Rund 3.500 Fans haben den Weg nach Mailand auf sich genommen und vor dem Spiel am Abend auch einen kleinen Fanmarsch veranstaltet. Das Rückspiel wird am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund ausgetragen. Deutschland hat letztmals im Februar 1986 ein Duell mit Gastgeber Italien für sich entschieden.

Das Finalturnier der Nations League wird Anfang Juni entweder in Deutschland oder in Italien ausgetragen.