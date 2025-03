Verletzter Torwart Urbig sagt für U21-Länderspiele ab

Bayern Münchens Torwart Jonas Urbig verpasst verletzungsbedingt die anstehenden Länderspiele der U21. Der 21-Jährige, der zuletzt beim deutschen Rekordmeister Manuel Neuer vertrat, hat sich eine Fußverletzung im Training zugezogen. Urbig ist bereits zur Behandlung nach München zurückgekehrt. Zur Schwere der Verletzung wurde nichts bekanntgegeben.

Neuer arbeitet derweil beim FC Bayern weiter an seinem Comeback. Der 38-Jährige konnte am Mittwoch wieder mit dem Ball trainieren. Neuer hatte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer 04 Leverkusen (3:0) Anfang des Monats einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen, für ihn war Urbig zu seinem Debüt für die Münchner gekommen.

Regensburgs Gebhardt ist bei der U21 dabei

Wie der Deutsche Fußball-Bund nach Urbigs Aus mitteilte, nominierte U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo Schlussmann Felix Gebhardt (23) vom Zweitligaschlusslicht SSV Jahn Regensburg nach.

In der Vorbereitung auf die EM in der Slowakei vom 11. bis 18. Juni bestreiten die Deutschen Tests am Freitag in Trnava gegen die Slowakei und am darauffolgenden Dienstag in Darmstadt gegen Spanien.