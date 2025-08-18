Ex-Wolfsburger Lukas Nmecha Matchwinner für Leeds United

Der ehemalige Wolfsburger Lukas Nmecha hat gleich im ersten Saisonspiel der Premier League seinen neuen Verein Leeds United zum Sieg geführt. Der 26 Jahre alte Stürmer erzielte in der 84. Minute per Strafstoß das Tor des Tages zum 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Everton.

Nmecha war nach der vergangenen Saison von den Niedersachsen zum englischen Aufsteiger gewechselt, der vom Ex-Gladbacher Daniel Farke trainiert wird. Auch Nmechas Wolfsburger Vereinskollege Sebastiaan Bornauw spielt inzwischen für Leeds United.

Nmecha, dessen Bruder Felix bei Borussia Dortmund spielt, durchlief die Jugendabteilung von Manchester City und kam für den Club zu zwei Kurzeinsätzen in der Premier League. Der gebürtige Hamburger kam 2019 per Leihe nach Wolfsburg, ehe ihn die Wölfe 2021 fest verpflichteten. Unter dem damaligen Trainer Hansi Flick absolvierte Nmecha 2021 und 2022 insgesamt sieben Einsätze für die deutsche A-Nationalmannschaft.