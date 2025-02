Marmoush feiert Hattrick für ManCity - Bangen um Haaland

Omar Marmoush hat Manchester City nahezu im Alleingang zu einem 4:0 (3:0) gegen Newcastle United in der Premier League geschossen. Der ehemalige Frankfurter Bundesliga-Profi (19., 24., 33. Minute) erzielte für das Team von Trainer Pep Guardiola in der ersten Halbzeit innerhalb von 14 Minuten den ersten Hattrick seiner Karriere. Der Angreifer feierte im fünften Pflichtspiel damit seine ersten Treffer für City, das damit in der englischen Premier League vorübergehend auf Platz vier vorrückte. Der eingewechselte James McAtee (84.) setzte den Schlusspunkt.

«Ein unglaublicher Tag. Das Gefühl ist natürlich verrückt, es ist der erste Hattrick meiner Karriere, also ist es ein wirklich, wirklich schönes Gefühl», sagte der ägyptische Fußball-Profi. «Das ist erst der Anfang und wir freuen uns auf die nächsten Spiele.»

Marmoush mit Applaus verabschiedet - Bangen um Haaland

Drei Tage nach dem 2:3 im Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid präsentierte sich City gefestigter. Allerdings profitierte der Meister auch von haarsträubenden Fehlern in der Defensive der Gäste, die vor der Pause lediglich eine Chance hatten.

Dafür nutzte Marmoush seine Möglichkeiten eiskalt und stahl damit auch Erling Haaland die Show, der kurz vor Schluss (88.) ausgewechselt werden musste. Haaland fasste sich nach einer Aktion ohne Gegnereinwirkung ans Knie und ging zu Boden. Ob und wie schwer der Norweger verletzt ist, ist noch offen.

Nach 76 Minuten wurde Marmoush dann unter tosendem Applaus ausgewechselt. «Ich war mit der Art und Weise, wie er die Tore geschossen hat, zufrieden. Zuletzt hat er Chancen vergeben, aber heute war er im letzten Drittel wirklich gut», sagte City-Coach Pep Guardiola.

Erling Haaland (M) verletzte sich am Knie und musste ausgewechselt werden. Foto: Ian Hodgson/AP/dpa