Wirtz und Liverpool jubeln spät: Irres 3:2 gegen Newcastle

Mit Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf hat der FC Liverpool in einem verrückten Spiel den zweiten Saisonsieg in der Premier League gefeiert. Der englische Fußballmeister setzte sich bei Champions-League-Teilnehmer Newcastle United spektakulär mit 3:2 (1:0) durch. Zwischenzeitlich hatte das Team von Trainer Arne Slot nach einer 2:0-Führung trotz Überzahl schon den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen müssen.

Ein Teenager trifft für Liverpool zum Sieg

Die Treffer für die Reds erzielten der frühere Bayern-Profi Ryan Gravenberch (35. Minute), der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké (46.) und schließlich der erst 16 Jahre alte Rio Ngumoha in der zehnten Minute der Nachspielzeit.

Zwar spielte Liverpool nach einer Roten Karte für Newcastles Anthony Gordon kurz vor der Halbzeit sogar in Überzahl, trotzdem traf der brasilianische Kapitän Bruno Guimaraes (57.) nach dem Seitenwechsel zum 1:2. William Osula (88.) sorgte durch den zweiten Treffer für kurzzeitige Ekstase auf den Rängen der Gastgeber, ehe sich Newcastle doch noch geschlagen geben musste.

Der frühere Leverkusener Wirtz, der erneut weitgehend unauffällig blieb, wurde in der 80. Minute ausgewechselt und war beim packenden Finale nur noch Zuschauer. Liverpool liegt nach zwei Siegen mit sechs Punkten in der Tabelle nun als Dritter gleichauf mit Spitzenreiter FC Arsenal und Tottenham Hotspur.