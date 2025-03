Ex-Leipziger Olmo führt Barcelona zurück an Tabellenspitze

Der FC Barcelona ist nach einem überlegenen Sieg wieder Tabellenführer in der spanischen Fußball-Meisterschaft. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick setzte sich im Heimspiel in langer Überzahl gegen Real Sociedad San Sebastian mit 4:0 (2:0) durch. Mit nun 57 Punkten verdrängte Barça nach nicht einmal 24 Stunden Atlético Madrid um einen Zähler wieder vom Spitzenrang.

Atlético hatte sich am Samstag mit 1:0 gegen Athletic Bilbao durchgesetzt und damit den drittplatzierten Stadtrivalen Real um zwei Punkte überflügelt. Der Champions-League-Sieger, der im Achtelfinale der Königsklasse auf Atlético trifft, hatte bei Real Betis Sevilla mit 1:2 verloren.

Angeführt vom ehemaligen Leipziger Dani Olmo feierte Barcelona den sechsten Liga-Sieg in Serie. Nach einer frühen Roten Karte für Aritz (17. Minute) wegen einer Notbremse an Olmo erzielten auf Vorarbeit des Mittelfeld-Stars Gerard Martin (25.) und Marc Casado (29.) die Tore in der ersten Halbzeit. Ronald Araujo (56.) und Robert Lewandowski (60.) sorgten mit ihren Treffern im zweiten Durchgang für den überlegenen Sieg.