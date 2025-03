Unterhaching trennt sich von Trainer Herrlich

Nach nur wenigen Wochen hat sich der Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching wieder von Trainer Heiko Herrlich getrennt. Dies teilten die Rand-Münchner einen Tag vor dem Halbfinale im Landespokal beim Viertligisten Eintracht Bamberg mit.

Der 53 Jahre alte Fußball-Lehrer hatte das Amt beim abgeschlagenen Tabellenletzten erst im Januar dieses Jahres übernommen. Grund für die Freistellung von Herrlich, unter dem Unterhaching sechs Niederlagen kassierte und nur einen Sieg und zwei Remis schaffte, waren nach Angaben des Vereins unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die sportliche Ausrichtung.

«Wir sind Heiko sehr dankbar, dass er in einer für den Verein sehr schwierigen Situation die Verantwortung als Cheftrainer übernommen und sich dieser großen Herausforderung gestellt hat. Zuletzt waren aber die Unterschiede in der Wahrnehmung der sportlichen Ausrichtung unübersehbar. Deshalb haben wir jetzt diese Entscheidung so getroffen, auch in dem Bewusstsein, dass der Zeitpunkt dafür besser sein könnte», sagte Vereinspräsident Manfred Schwabl.