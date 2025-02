FC Bayern will bei Club-WM «Marke vier Wochen präsentieren»

Der FC Bayern will die erste Club-WM im XXL-Format als Marketing-Motor in Nordamerika nutzen. «Wenn wir bei der Club-WM weit kommen und vielleicht sogar das Finale erreichen, hilft uns das auf der Marketingseite», sagte Finanzvorstand Michael Diederich in einem Interview des Wirtschaftsmagazins «Forbes». «Denn das würde bedeuten, dass wir unsere Marke vier Wochen lang in Nordamerika präsentieren und zeigen können, wozu Bayern München auf internationaler Ebene in der Lage ist.»

Die Club-WM vom 15. Juni bis zum 13. Juli findet erstmals mit 32 Mannschaften statt. Das kräftezehrende Turnier wird in den USA ausgetragen. Aus Deutschland sind der FC Bayern und Borussia Dortmund dabei. «Unser Ziel ist es, das Turnier zu gewinnen», sagte Diederich, der die zurückliegenden Sommer-Touren des Vereins ins Ausland als Erfahrungsschatz bewertet: «Diese Touren haben uns die Erfahrung gegeben, die wir für das Turnier brauchen.»

Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft bei der Club-WM zum Auftakt am 15. Juni in Cincinnati auf Auckland City FC aus Neuseeland. Ihr zweites Gruppenspiel bestreiten die Münchner gegen den argentinischen Topclub Boca Juniors am 21. Juni in Miami. Zum Abschluss ihrer Vorrunde spielen die Bayern dann am 24. Juni in Charlotte gegen Benfica Lissabon.