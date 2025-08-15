Emotionaler Auftakt-Sieg: Liverpool schlägt Bournemouth 4:2

Der englische Fußballmeister FC Liverpool ist mit einem emotionalen Sieg in die neue Premier-League-Saison gestartet. Das Team um den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz verspielte zum Auftakt gegen den AFC Bournemouth eine 2:0-Führung, kam aber dennoch zu einem 4:2 (1:0). Vor dem Anpfiff im Stadion Anfield gedachten Club und Fans des verstorbenen Profis Diogo Jota und dessen Bruder André Silva.

Führung durch Ex-Frankfurter Ekitiké

Der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitiké (37. Minute) und Cody Gakpo (49.) trafen zum Liga-Auftakt für den offensiv starken Titelverteidiger, der sich in der Defensive jedoch anfällig zeigte. Bournemouths Antoine Semenyo (64./76.) schockte Liverpool mit einem Doppelpack. Doch der kurz zuvor für Wirtz eingewechselte Federico Chiesa (82.) brachte die Reds erneut in Führung, bevor Mohamed Salah (90.+4) alles klarmachte.

Neben dem Torschützen Ekitiké und dem früheren Leverkusener Wirtz, der weitgehend unauffällig blieb, stand ein dritter Neuzugang aus der Bundesliga in der Startelf. Jeremie Frimpong war in diesem Sommer ebenfalls von Bayer zu den Reds gewechselt.

Spiel wegen rassistischer Beleidigung unterbrochen

In der ersten Hälfte war die Partie für einige Minuten unterbrochen worden, nachdem Semenyo dem Schiedsrichter gemeldet hatte, er sei von der Tribüne rassistisch beleidigt worden. Nach kurzer Rücksprache von Schiedsrichter Anthony Taylor mit Liverpool-Coach Arne Slot und Bournemouth-Trainer Andoni Iraola wurde das Spiel fortgesetzt.

Vor dem Anpfiff war im Stadion Anfield eine Schweigeminute für Diogo Jota und André Silva abgehalten worden. Die beiden portugiesischen Fußballer waren Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. Diogo Jota hatte seit 2020 für Liverpool gespielt.

Emotionales Gedenken an Diogo Jota und André Silva

Während des Gedenkens hielten Fans auf der berühmten Tribüne The Kop Schilder in den Farben Grün, Rot und Weiß hoch. Dadurch waren die Schriftzüge DJ20 und AS30 zu lesen – die Initialen und Trikotnummern der Brüder. Bei ihrem Torjubel formten Ekitiké und Gakpo mit ihren Händen eine 20.

Zuvor waren zahlreiche Schals, Flaggen und Banner mit Bildern und Schriftzügen zu Ehren Diogo Jotas und seines Bruders zu sehen gewesen, während die Liverpool-Anhänger ihre berühmte Hymne «You'll Never Walk Alone» sangen. Auch während des Spiels und nach dem Abpfiff sangen Zuschauer immer wieder Diogo Jotas Namen.

Die Nachricht vom Tod der Brüder hatte in der gesamten Fußballwelt und darüber hinaus für Trauer und Bestürzung gesorgt. Am Auftaktwochenende der Premier League soll es vor allen Partien eine Schweigeminute für die Verstorbenen geben.

Vor dem Spiel gegen Bournemouth erinnerten Fans an Liverpools Diogo Jota und seinen Bruder André Silva, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Der für Wirtz eingewechselte Fernando Chiesa traf zum 3:2, nachdem Liverpool eine 2:0-Führung verspielt hatte. Foto: Ian Hodgson/AP/dpa

Fans zeigten ein Banner mit dem Bild des verstorbenen Diogo Jota. Foto: Ian Hodgson/AP/dpa

Die Fans erinnerten bei ihrer Choreografie auch an die Rückennummern der verstorbenen Fußballer, Diogo Jotas Bruder André Silva trug die 30. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Liverpools Trainer Arne Slot während der Schweigeminute. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Neuzugang Florian Wirtz stand zum Premier-League-Start der Liverpooler in der Startformation. Foto: Ian Hodgson/AP/dpa

Cody Gakpo erzielte das 2:0 für den englischen Meister. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa