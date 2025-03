Einsatz von Bayern-Kapitänin im Spitzenspiel fraglich

Ob Bayern-Trainer Alexander Straus im Bundesliga-Topspiel wieder auf seine Kapitänin Glodis Viggosdottir setzen kann, ist völlig offen. «Es ist unklar, und das ist nur meine ehrliche Antwort, ob sie spielt oder nicht», sagte der 49 Jahre alte Coach der Münchner Fußballerinnen, die am Freitag als Bundesliga-Tabellenführer den Dritten VfL Wolfsburg (16.55 Uhr/ZDF, Magentasport und DAZN) am FC Bayern Campus empfangen.

«Aber es ist keine große Sache», ergänzte Straus, am Mittwoch habe die 29-jährige Viggosdottir trainiert. Ins Risiko will Straus gegen den drei Punkte hinter den Münchnerinnen lauernden Rivalen trotzdem nicht gehen. «Wenn sie fit und bereit ist, wird sie natürlich dabei sein. Aber wie ich von Anfang an gesagt habe, werde ich nichts für die Gesundheit der Spielerinnen aufs Spiel setzen», sagte der Coach über seine unumstrittene Abwehrchefin.

Viggosdottir hatte zuletzt beim 3:0 in Köln wegen Knie-Beschwerden gefehlt. Ohnehin verzichten muss Straus auf Schlüsselspielerinnen wie Mittelfeld-Antreibern Georgia Stanway, die sich Ende Januar einen Außenbandriss im rechten Knie zugezogen hatte, oder auf die Ex-Wolfsburgerin Lena Oberdorf. Die Nationalspielerin wartet nach ihrem im Sommer erlittenen Kreuzbandriss weiter auf ihr erstes Spiel für die Münchnerinnen.