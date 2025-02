Bayern-Trauma Alonso? «Immer sehr auf Personen reduziert»

Mit einem Sieg beim deutschen Meister Bayer Leverkusen will der FC Bayern München eine Art Vorentscheidung im Titelkampf erreichen. «Wir wollen da hinfahren und das Spiel gewinnen. Danach wird man sehen, wie die Tabelle aussieht. Das kann jeder lesen, wie es danach aussehen würde», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl am Tag vor dem Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

«Wir fahren mit acht Punkten dahin und das gibt erstmal ein richtig gutes Gefühl. Ich glaube, wenn es diese Situation hergibt, dann muss Leverkusen wahrscheinlich eher gewinnen als wir, um es offenzuhalten, was nicht heißt, dass wir irgendwie abwarten, sondern wir wollen dieses Spiel gewinnen», sagte Eberl über das prestigeträchtige Duell «Ich sehe das Spiel ein Stück weit separat und freue mich da sehr drauf.»

Eberl: Nicht Bayer gegen Alsonso

Seitdem der frühere Bayern-Profi Xabi Alonso Trainer in Leverkusen ist, hat die Werkself bei drei Siegen und zwei Unentschieden gegen die Münchner kein Pflichtspiel verloren. «Ich weiß, dass es immer sehr auf Personen reduziert wird. Jetzt haben wir gegen Xabi Alonso noch nicht gewonnen, aber es spielt Bayern München in Bayer Leverkusen und wir sind acht Punkte vor, plus Torverhältnis», sagte Eberl.

Es gehe um den Sieg im Spiel, «aber nicht um dann Xabi Alonso in die Schranken zu weisen, nach dem Motto: Jetzt haben wir ihn mal geschlagen, sondern einfach die noch bessere Ausgangslage für den FC Bayern München zu schaffen», sagte Eberl. Wie der FC Bayern würde Leverkusen zu den besten Mannschaften in Deutschland und auch in Europa zählen.

Kompany warnt: «Man darf nicht vergessen...»

Zum ersten Mal seit über zweieinhalb Jahren liegt Bayern als Tabellenführer acht Punkte vor Platz zwei. Ein so großer Vorsprung wurde im Meisterrennen zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie verspielt.

«Wenn man von Vormachtstellung spricht, dann haben wir erstmal den immer noch amtierenden deutschen Meister in Schach gehalten über die Saison hinweg. Es geht da nicht um ein oder zwei Spiele, es geht um die ganze Saison», sagte Eberl. Die deutsche Meisterschaft sei der «ehrlichste Titel, den du gewinnen kannst und da haben wir eine sehr, sehr gute Ausgangslage.»

Trainer Vincent Kompany wies auf die Leverkusener Qualität in den vergangenen anderthalb Jahren hin. «Das Spiel interessiert sehr viel Leute. Man darf nicht vergessen, dass sie in den letzten 18 Monaten nur einmal in der Liga verloren haben», sagte der Belgier. «Wir wollen eine von den Mannschaften sein, die auswärts dort gewinnt.»

Vorentscheidung im Titelkampf? Max Eberl freut sich auf das Spiel in Leverkusen. Foto: Christian Charisius/dpa