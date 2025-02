Nach Musialas «Ja» bis 2030 - Was macht Kimmich?

Nach der geklärten Zukunft von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala rückt die Vertragsfrage von Joshua Kimmich noch mehr in den Fokus. Der Nationalmannschaftskapitän und der FC Bayern München konnten sich bislang nicht auf eine Verlängerung der am Saisonende auslaufenden Zusammenarbeit einigen.

Bayern-Boss Dreesen sieht Zeichen, «dass wir Großes vorhaben»

Gibt es nach den neuen Verträgen für Manuel Neuer, Alphonso Davies und zuletzt Musiala bald ein neues Arbeitspapier für den 30-Jährigen? Oder zieht es Kimmich für den letzten großen Vertrag seiner Karriere ins Ausland?

«Ich bin mir sicher, dass Joshua diese Dinge wahrnimmt. Es sind eindeutige Zeichen, dass wir Großes vorhaben», sagte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bei «Bild». «Wir wollen diesen Anspruch, auch internationale Titel in der Zukunft zu gewinnen, weiter in uns tragen. Er muss daraus seine eigenen Schlüsse ziehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn er bei uns bleibt.»

Eberl kontert Vorschläge von Löw und Hamann

Zuvor hatten unter anderem der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw und auch Sky-Experte Dietmar Hamann angemerkt, Kimmich sollte die Bundesliga verlassen. Ein Auslandsengagement könne eine wichtige Erfahrung sein.

«Joshua Kimmich hat gerne sein Schicksal in seiner eigenen Hand und ich glaube, dass er sehr, sehr viele Ratschläge bekommt, er sich aber auf sich und seine Familie konzentriert, was seine nächsten Schritte sein sollen», sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl am Tag vor dem Bundesliga-Spiel am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen. Der FC Bayern kann angesichts von acht Punkten Vorsprung einen großen Schritt zur deutschen Meisterschaft machen.

Welchen Einfluss hat der Musiala Deal?

Für den DFB-Kapitän ist eine zentrale Frage in den Verhandlungen neben den Finanzen auch die sportliche Ausrichtung und gesamte Kaderaufstellung beim deutschen Rekordmeister. Durch die Vertragsverlängerungen von Neuer, Davies und ganz besonders von Musiala sind einige Fragen geklärt.

Der FC Bayern hatte am Freitag die Vertragsverlängerung mit Musiala bis ins Jahr 2030 groß verkündet. Neuer (bis 2026) und Davies (bis 2030) hatten schon zuvor unterschrieben.

Der 21-jährige Musiala darf sich zudem über einen Gehaltssprung freuen, mit dem er in den Kreis der Topverdiener aufsteigt. Beeinflussen die kolportierten Summen das Kalkül vom zum Kapitän der Zukunft auserkorenen Kimmich? Oder am Ende sogar die Ratschläge von außen?

«Ich glaube, viele werden gefragt, viele haben eine Meinung», sagte Eberl. «Josh ist ein Führungsspieler und weiß genau, was er will für seine Karriere.»

Weiß Max Eberl, wie nah die Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich ist? Foto: Christian Charisius/dpa

Verlängert Joshua Kimmich (r) nach Jamal Musiala? Foto: Tom Weller/dpa

Joachim Löw (r) verwies darauf, wie wichtig eine Auslandserfahrung sein kann. Foto: Federico Gambarini/dpa