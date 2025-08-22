Tennisprofi Struff qualifiziert sich für die US Open

Tennis-Routinier Jan-Lennard Struff hat bei den US Open als einziger deutscher Teilnehmer über die Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Nach einem schwächeren Start gelang dem Sauerländer mit dem 7:6 (7:4), 6:3 gegen den Franzosen Arthur Cazaux der notwendige dritte Sieg. In einem sportlich für ihn schwierigen Jahr mit zahlreichen Niederlagen vermied Struff damit einen weiteren Rückschlag.
Weniger deutsche Herren-Teilnehmer zuletzt vor 40 Jahren
Neben dem Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev und Daniel Altmaier ist Struff lediglich der dritte deutsche Teilnehmer im Herren-Hauptfeld. Weniger waren bei den US Open zuletzt 1985 dabei (2).
Auch bei den Damen steht nur ein Trio im Hauptfeld: Eva Lys, Tatjana Maria und Laura Siegemund. Die Einzel-Hauptfelder in New York beginnen dieses Jahr erstmals wie bei den Australian Open und den French Open am Sonntag mit ihren Partien - statt wie bisher am Montag.
Seidel muss sich im Tiebreak geschlagen geben
Tennis-Talent Ella Seidel verpasste denkbar knapp ihre US-Open-Premiere. Wenige Wochen nach ihrer Fußverletzung in Wimbledon verlor die 20 Jahre alte Hamburgerin mit 7:5, 1:6, 6:7 (6:10) gegen Destanee Aiava aus Australien.
Bei ihrem Wimbledon-Debüt hatte die Nummer 105 der Welt in der ersten Hauptfeld-Runde wegen einer Bänderverletzung aufgeben müssen. Jüngst gelang Seidel mit dem Achtelfinaleinzug von Cincinnati ihr bisher größter Erfolg.
