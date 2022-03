Handballer aus der Ukraine verzichten auf WM-Qualifikation

Im Schatten des Krieges: Das Nationalteam der ukrainischen Handballer nimmt wegen des Kriegs in ihrem Heimatland nicht an den Playoffs zur Weltmeisterschaft 2023 teil.

09.03.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Die ukrainische Handball-Nationalmannschaft der Männer wird wegen des russischen Angriffskrieges nicht an den Playoffs zur Weltmeisterschaft 2023 teilnehmen. Der ukrainische Verband teilte der Europäischen Handball-Föderation am Mittwoch mit, dass man aufgrund der aktuellen Situation im Land nicht zu den Ausscheidungsspielen gegen Finnland am 16. und 20. März antreten könne.

Die EHF wertete deshalb beide Partien jeweils mit 10:0 für die finnische Auswahl, die nun in der entscheidenden Qualifikationsrunde Mitte April auf Kroatien trifft. Die WM-Endrunde findet vom 11. bis 29. Januar kommenden Jahres in Polen und Schweden statt.

