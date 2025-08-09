Perfekter EM-Einstand für Deutschlands Hockey-Damen

Die neu formierte Hockey-Nationalmannschaft der Damen ist mit dem erwarteten Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Einen Tag nach dem Auftakt-Krimi der deutschen Herren sicherten sich die Damen im ersten Turnier unter der neuen niederländischen Trainerin Janneke Schopman beim souveränen 4:1 gegen Frankreich die ersten Punkte bei der EM und absolvierten einen ersten Schritt auf dem Weg ins Halbfinale.

Bereits am Montag (20.30 Uhr, Magenta TV) kommt es im Mönchengladbacher Hockey-Park zum Duell mit dem Top-Favoriten und Rekordsieger Niederlande. Die Titelverteidigerinnen gewannen ihre erste Partie gegen Irland mit 2:0.

EM-Debütantinnen treffen

Schopman, die im November 2024 die Nachfolge von Valentin Altenburg antrat, musste nach diversen Rücktritten ein neues Team zusammenstellen, in dem acht Spielerinnen 23 Jahre oder jünger sind und acht Spielerinnen erstmals bei einer EM spielen. Im Tor entschied sich die 48-Jährige allerdings für Julia Sonntag, die die älteste Spielerin im Team ist.

Die DHB-Auswahl wurde ihre Favoritenstellung gegen die Französinnen schnell gerecht. Schon bei Olympia 2024 gab es einen klaren 5:1-Erfolg. Nach vier nicht genutzten Strafecken spielten die Gastgeberinnen schnell und mutig nach vorn.

Es waren dann die EM-Debütantinnen, die sich in den Blickpunkt spielten und für die schnelle 4:0-Führung im ersten Abschnitt sorgten. Dabei trafen Sara Strauss (13. Minute) und ihre Düsseldorfer Vereinskollegin Sophia Schwabe (15./24.) sowie Lena Micheel (22.). Den Französinnen gelang durch Eve Verzura noch das 1:4.

Deutschland dominierte die Partie. Foto: Federico Gambarini/dpa