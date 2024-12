Horngacher als Tournee-Prophet: „Ich weiß nur, dass der Koreaner Heung Chul Choi nicht gewinnen wird.“

Die Schar der Journalisten biss sich einen Tag vor Beginn der Vierschanzentournee in Oberstdorf mal wieder die Zähne aus – an Stefan Horngacher, dem stets freundlichen, aber manchmal auch unterkühlt wirkenden Bundestrainer der deutschen Skispringer. Kampfansagen in Richtung Österreich macht der Österreicher nicht, was durch die rot-weiß-rote Brille geblickt ja auch irgendwie verständlich ist.

Horngacher: „Österreicher haben ein irrsinnig starkes Team.“

Erst nennt er das Austria-Trio um Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenig ein „irrsinnig starkes Team“, dann relativiert er wieder: „Die Norweger und Slowenen haben auch starke Springer.“ Es sei schwer, einen Tipp abzugeben. „Und überhaupt“, sagt der 55-jährige Horngacher, „ich will gar keinen Tipp abgeben.“ Auch das Duell Österreich/Deutschland wolle er nicht zusätzlich anheizen. „Wir werden nur auf uns schauen und versuchen, unsere besten Sprünge auf die Schanze zu bringen.“

Auch Horngachers Vorgänger schafften den Tournee-Sieg nicht

So kennt man Horngacher. Mit seiner Nüchternheit und Sachlichkeit hat sich der Österreicher seit seinem Amtsantritt 2019 eine hohe Wertschätzung beim Deutschen Skiverband und den Athleten erarbeitet. Seine akribische Arbeit, seine detailversessenen Sprunganalysen und seine stets schützende Hand vor den Athleten wird auch von Horst Hüttel, dem DSV-Sportdirektor, in den höchsten Tönen gelobt. Horngachers Vorgängern Peter Rohwein und Werner Schuster war es nicht gelungen, einen ihrer Top-Springer zum Tournee-Gesamtsieg zu führen. Deshalb war es logisch und konsequent, Horngacher zu holen, der als Trainer der Polen Kamil Stoch und Dawid Kubacki bereits zum Gewinn des Goldenen Adlers geführt hatte.

Horngacher ganz simpel: Wir sind hier, um Ski zu springen

Doch auch mit Horngacher gelang es bislang nicht, die lange Durststrecke der Deutschen seit dem Triumph von Sven Hannawald 2002 zu beenden. Jahr für Jahr die gleichen Fragen, Jahr für Jahr die Hoffnung, dass es endlich klappt. Horngacher macht das, was Horngacher immer macht: Das Emotionale ausblenden, den Fokus auf das Simple lenken: „Wir sind hier, um Ski zu springen, und wir sind hier, um unsere beste Performance abzurufen“, sagte er am Vortag der Qualifikation in Oberstdorf.

Deutsche Springer sollen etwas mehr abgeschottet werden vor den Medien

„Wir sind in einer sehr guten Ausgangslage. Wir wissen aber auch, dass es eine lange Zeit ist – bis Bischofshofen.“ Seine Springer müssten mit viel Medienrummel und viel Drumherum klarkommen. Horngacher und die Sportliche Leitung hätten deshalb beschlossen, die Springer an der Schanze das eine oder andere Mal noch mehr abzuschotten – von Kameras und Mikrofonen. Horngacher sagt: „Aber es sind eben auch sehr viel schöne Sachen dabei. Selbst als Trainer ist es in Oberstdorf ein Riesenerlebnis, wenn du da auf dem Turm stehst – und unten das Stadion bebt.“

Tournee-Atmosphäre soll beflügeln - und nicht lähmen

Horngacher wiederholt mantramäßig: „Wir werden alles daran setzen, dass uns diese Atmosphäre nicht lähmt, sondern beflügelt und die Sportler trotzdem konzentriert bleiben.“ Seinen Vorzeigespringern Paschke und Wellinger traut er alles zu, mahnt aber auch: „Der größte Konkurrent ist man selber.“

Icon Vergrößern Pius Paschke (links) und Andreas Wellinger (rechts), hier bei der Springer-Präsentation am Freitagabend in Oberstdorf, zählen zu den größten deutschen Tournee-Hoffnungen. Foto: Benedikt Siegert Icon Schließen Schließen Pius Paschke (links) und Andreas Wellinger (rechts), hier bei der Springer-Präsentation am Freitagabend in Oberstdorf, zählen zu den größten deutschen Tournee-Hoffnungen. Foto: Benedikt Siegert

Paschke und Horngacher haben ihre Gitarren mit im Gepäck

Als ihn die Journalisten dann wegen eines Tipps noch enger in die Ecke drängen, löst Horngacher die Situation mit österreichischem Schmäh: „Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Heung Chul Choi die Tournee nicht gewinnen wird.“ Dass ein junger koreanischer Springer, der zuletzt stets in der Qualifikation gescheitert war, herhalten muss für sein Winden um einen eindeutigen Tipp, bleibt das Rätsel von Horngacher. Ein Mann übrigens, der in einer Freizeit gerne zur Gitarre greift – wie Pius Paschke. Paschke sei eher der Dire-Straits-Typ, er selbst der Hardrock-Fan. Dass die Deutschen in Bischofshofen eine wilde Gitarren-Party feiern, ist zwar unrealistisch. Aber die Instrumente sind zumindest mit dabei im Tournee-Gepäck ...

Liste der deutschen Skisprung-Bundestrainer 1960 bis 1968: Ewald Roscher

1968 bis 1975: Alois Gorjanc

1975 bis 1977: Günther Göllner

1977 bis 1980: Helmut Kurz

1980 bis 1988: Ewald Roscher

1988 bis 1993: Rudi Tusch

1993 bis 2003: Reinhard Heß

2003 bis 2004: Wolfgang Steiert

2004 bis 2008: Peter Rohwein

2008 bis 2019: Werner Schuster

2019 bis heute (12/2024): Stefan Horngacher