Internationale Pressestimmen zum deutschen WM-Aus: "Viereinhalb verlorene Jahre"

Das Aus der deutschen Nationalelf gegen Costa Rica bei der Fußball-WM ist natürlich auch das Thema der internationalen Pressestimmen. Hier der Überblick.

01.12.2022 | Stand: 23:46 Uhr

Internationale Pressestimmen zu Deutschland - Costa Rica bei der Fußball WM 2022: Das deutsche WM-Aus ist am Abend das beherrschende Thema in den Berichten und Kommentaren zur Fußball WM in Katar. Hier die Presseschau.

"Viereinhalb verlorene Jahre – die deutschen Fussballer scheitern schon wieder bereits in der WM-Vorrunde. Manche Dinge muten auf den ersten Blick unfassbar an. Das Ausscheiden einer deutschen Mannschaft in der Vorrunde eines internationalen Fussballturniers gehört zweifellos dazu. 2018 an der WM in Russland, nach einer Niederlage gegen Südkorea, konnte man dies noch als Sensation abtun. Mittlerweile aber, viereinhalb Jahre später, lässt sich festhalten: Es ist eine neue Normalität, in der der deutsche Fussball gelandet ist." NZZ ( Schweiz)

"Der nächste verrückte WM-Knall! Deutschland erlebt sein erneutes WM-Debakel!“ Aftonbladet (Schweden)

"Deutschland hat seine Pflicht getan, Deutschland kann gehen. Das DFB-Team schlug Costa Rica in einer unterhaltsamen Partie 4:2, wurde aber zum Opfer des japanischen 2:1-Sieges gegen Spanien und beendet die Gruppenphase als Dritter." Der Standard (Österreich)

"THEY THINK IT'S BALL OVER Deutschland ist wütend, als sie durch das umstrittene Japan-Tor gegen Spanien aus der Weltmeisterschaft geworfen werden." The Sun (Großbritannien)

"Wie peinlich. Wir sind raus." Bild

„Auf Wiedersehen, WM! Das war nichts von Deutschland!“ Hürriyet“ (Türkei)

"Unsicher, unsauber, überrumpelt: Viele Nationalspieler waren gegen Costa Rica schwach, auch wenn die DFB-Auswahl gewann. Nach dem erneut frühen WM-Aus stehen Führungsspieler wie Joshua Kimmich in Zweifel." Spiegel

"Die Aufstellung des Bundestrainers erwies sich als ebenso halbherzig wie der Auftritt seines Teams. Flick vertraute zunächst nur auf Bayern-Spieler und setzte Kimmich dafür auf die rechte Verteidigerposition – doch nichts wurde dadurch gut, ganz im Gegenteil, auch weil Müller im Sturmzentrum kein Anführer, sondern ein Ausfall war." FAZ

Pressestimmen zur Fußball WM: "Das Debakel ist perfekt"

"Das Debakel ist perfekt: Zum dritten Mal in Serie hat sich Deutschland am Donnerstagabend vorzeitig aus einem großen Turnier verabschiedet. Schuld daran haben viele - angefangen bei Bundestrainer Hansi Flick über Direktor Oliver Bierhoff bis zu DFB-Präsident Bernd Neuendorf." Kicker

"Die Abwehr unterirdisch, Offensive und Joker von Bundestrainer Hansi Flick können nichts retten. Deutschland hat sich bei der WM 2022 einmal mehr blamiert." Sportbuzzer