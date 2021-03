Karl Geiger ist mit vier Medaillen einer der Stars der Ski-WM. Unten in Oberstdorf fiebern seine Eltern Monika und Roman Geiger mit. Welche Rituale sie pflegen.

Am Abend müssen die Eltern von Karl Geiger raus. Die Beine vertreten. An der frischen Luft setzen lassen, was sich wenige Minuten zuvor 1,4 Kilometer nordöstlich ihres Hauses abgespielt hat. „Es ist unglaublich, was er geschafft hat“, sagt Monika Geiger an dem Abend, an dem ihr Sohn Skisprung-Deutschland einmal mehr in Ekstase versetzt hatte.