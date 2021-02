Beim Skispringen holte Karl Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021 am Samstag von der Normalschanze die erste Medaille für Deutschland. Der Allgäuer sprang auf seiner Heim-Schanze zu Silber. Weltmeister wurde der Polte Piotr Zyla. Die Fotos vom Springen in unserer Galerie.