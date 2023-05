Keine Formel 1 heute - Rennen in Imola abgesagt

Keine Formel 1 heute: Das eigentlich für Sonntagnachmittag geplante F1-Rennen in Imola ist kurzfristig abgesagt worden. Wann kommt das nächste Rennen?

21.05.2023 | Stand: 09:54 Uhr

Die Formel 1 startet heute nicht in Imola in Italien. Das Rennen, das eigentlich am Nachmittag hätte stattfinden sollen, ist abgesagt worden. Grund sind die heftigen Unwetter in der Region, bei denen mehrere Menschen starben und enorme Schäden entstanden. Damit kann man das Rennen in Imola heute auch nicht im TV oder als Stream sehen.

Eigentlich sollte vom 19. bis 21. Mai der Emilia-Romagna-GP auf der italienischen Rennstrecke "Autodromo Enzo e Dino Ferrari" in Imola stattfinden. Die Scuderia hat ihre Rennfabrik in Maranello, rund eine Autostunde vom Autodromo entfernt. "Die Emilia-Romagna ist unsere Heimat. Es ist herzzerreißend, was die Menschen derzeit durchstehen müssen", sagte der neue Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur.

Formel 1 heute nicht in Imola - Kein Rennen

Es ist kaum wahrscheinlich, dass der Grand Prix der Emilia-Romagna in diesem Jahr noch nachgeholt werden kann. Der Kalender ist dicht gefüllt, einer verkürzten Sommerpause dürften die Teams kaum zustimmen. Weil die Absage wegen höherer Gewalt erfolgte, muss der Streckenbetreiber in Imola zumindest nicht die Millionen-Gebühren für das Rennen an die Formel 1 zahlen. Allerdings müssen voraussichtlich zehntausende Ticket-Inhaber entschädigt werden. Der Vertrag für Formel-1-Rennen in Imola läuft noch bis einschließlich 2025.

Die Macher von Imola hoffen daher auf eine Verlängerung ihres Formel-1-Vertrags um ein Jahr. "Angesichts der Komplexität des Kalenders kann man durchaus davon ausgehen, dass die Ausgabe 2023 im Jahr 2026 stattfinden wird", sagte der Präsident des italienischen Automobilverbands, Angelo Sticchi Damiani.

Formel 1: Emilia-Romagna-GP 2023 - Wie liegen die Termine?

Das war die ursprüngliche Planung im Formel-1-Rennkalender 2023:

Rennen: Emilia-Romagna-GP 2023

Emilia-Romagna-GP 2023 Datum: 21. Mai 2023

21. Mai 2023 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Strecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola (Italien)

Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola (Italien) Streckenlänge: 5,04 Kilometer

Wann kommt das nächste Formel 1-Rennen?

Bereits nächste Woche, am 28. Mai 2023, startet die formel 1 in Monte Carlo / Monaco.