Kickbox-Weltmeister Ali haut allgaeu.life-Reporter um

Die Spannung steigt vor dem "Kampf des Jahres" im Allgäuer Boxsport: Am Samstag (ab 19 Uhr) will Ali Celik (30) bei der "Dynamic Fight Night" in der Autofabrik Kempten den deutschen Profi-Titel im Halbmittelgewicht (bis 69,8 Kilo) in seine Heimatstadt holen. Sein Gegner Florian Wildenhof (35) aus Altötting hat bereits deutlich mehr Profi-Kämpfe auf dem Buckel: 25 von 29 Fights hat er gewonnen. Ali bestritt bislang nur vier Profi-Auftritte. Zwar entschied er diese alle für sich, dennoch lautet die große Frage: Wie fit ist Ali wirklich? allgaeu.life-Reporter Tobi Schuhwerk wollte es genau wissen - und trat zur Sparringsrunde gegen ihn an. Die Prügel, die er dort kassierte, wird er so schnell nicht vergessen.